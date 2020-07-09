كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعلن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى نحو 198 ألف حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الخميس، بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 442 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و12 حالة وفاة.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أن العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 197783 شخصا، كما بلغ إجمالي الوفيات 9048 بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة​​​ هذا اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في ألمانيا، تسجيل 397 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وكان عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم اقترب من 550 ألف وفاة، فيما تجاوز عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء الـ 12 مليون مصاب.

وقالت فريتسي كولر-جايب، كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني، المملوك للدولة: "قد يواصل عدد العاطلين عن العمل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، لأنه سيكون هناك مزيد من تسريح العمالة، وتراجع في معدلات التوظيف من قبل الشركات".

كما تتوقع الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "أليانز" الألمانية للتأمين، كاتارينا أوترمول، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، حيث قالت: "في النهاية، لن تتمكن العديد من الشركات من تجنب تعديلات القدرات الاستيعابية، أي شطب الوظائف أو حتى الإفلاس... لذلك، فإن نحو خمس العاملين بدوام جزئي في ألمانيا معرضون لخطر متزايد من الوقوع في البطالة".

ويتوقع الخبير في مصرف "دويتشه بنك"، مارك شاتنبرج، أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في يونيو الجاري نحو 3 ملايين عاطل، بزيادة قدرها نحو 180 ألف عاطل مقارنة بشهر مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2013.