كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر قناة عبرية: سقوط طائرة رئيس أركان إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت القناة 12 العبرية، في خبر لها اليوم الخميس، بسقوط مروحية رئيس أركان اسرائيل الجنرال أفيف كوخافي، على ارتفاع 100 قدم.

وكشفت القناة العبرية، أن محرك من أصل محركين توقف عن العمل، بينما كان كوخافي على متن مروحية في طريقه من مقر الكنيست إلى إحدى قواعد الجيش الاسرائيلي.

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وأضافت القناة أنه خلال محاولة السيطرة أوقف الطيارون المحرك الثاني،

وأشارت القناة العبرية، إلى أن المروحية بدات تهوى من ارتفاع 100 قدم، بعد أن أوقف الطيارون المحرك الثاني حتى وصلت لحوالي 30 مترا من الأرض.

وعلى الفور، أدرك الطيارون أنهم ارتكبوا خطأ فقاموا بتشغيل المحرك وتمكنوا من السيطرة على المروحية، وقرروا الاستمرار في الرحلة حتى قاعدة تل نوف، ولم تقع إصابات في الحادث، وفتح الجيش تحقيقا.