كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن تسجيل 176 وفاة و6509 إصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، 176 وفاة و6509 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 707301 إصابة منها 10843 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية الروسية، 173 حالة وفاة و6562 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك الحصيلة 700792 حالة، منها 10667 حالة وفاة.

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وقالت وزارة الصحة الروسية، إن أرقام اليوم تمثل ارتفاعا طفيفا للإصابات وانخفاضا للوفيات مقارنة مع نتيجة أمس (6369 إصابة و198 وفاة).

وفي بيان لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، ذكر أن عدد المتعافين من المرض زاد بواقع 8631 ليبلغ 472511، فيما تبقى هناك أكثر من 217 ألف حالة نشطة.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن 27,6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.