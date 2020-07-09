كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر ضحايا فيروس كورونا في العالم: 12 مليون مصاب ونحو 550 ألف حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، باقتراب عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم من 550 ألف وفاة، فيما تجاوز عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء الـ 12 مليون مصاب.

وكانت الولايات المتحدة، تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت حتى الآن أكثر من 132 ألف حالة وفاة، و3 ملايين و50 ألف إصابة.

وقد حصد فيروس كورونا منذ بدء تفشيه في البرازيل، أرواح 70 ألف شخص، فيما سجلت السلطات الصحية أكثر من 1.7 مليون إصابة.

وجاءت بريطانيا المرتبة الثالثة، حيث 44.6 ألف حالة وفاة وأكثر من 288 ألف إصابة، تليها إيطاليا بـنحو 35 ألف حالة وفاة وأكثر من 242 ألف إصابة.

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ووفقًا لآخر الإحصاءات والأرقام لجامعة "جونز هوبكنز" باتت المكسيك في المرتبة الخامسة حيث توفي نحو 33 ألف شخص منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وتجاوز عدد المصابين 275 ألف مصاب.

ويذكر أن فيروس كورونا في فرنسا حصد أرواح نحو 30 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين أكثر من 206 آلاف مصاب منذ بدء تفشي الفيروس، تليها إسبانيا حيث سجلت أكثر من 28 ألف حالة وفاة و252 ألف إصابة.

وأعلنت السلطات الصحية في الهند التي باتت في المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، وفاة نحو 21 ألف شخص، وأكثر من 742 ألف إصابة.

ورغم أن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة من حيث الإصابات، إذ سجلت حتى الآن أكثرمن 700 ألف إصابة، إلا أن حصيلة الوفيات لم تتجاوز 10.7 ألف حالة منذ بدء تفشي فيروس كورونا.