طنجة.. كمين أمني يوقع بشخصين وفي حوزتهما 249 قرصا مخدرا

تمكنت مصالح أمن الدائرة الأمنية الثانية، ليلة الأربعاء/ الخميس، من توقيف شخصين في عقدهما الثالث، وفي حوزتهما 249 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيهما، كانا يوجدان في أحد المقاهي وسط المدينة في انتظار السيارة، التي ستقلهما إلى مدينة الرباط، حيث يقطنا، لكن العناصر الأمنية باغتتهما بعد توصلها بإخبارية تفيد بوجود الكمية المذكورة من المخدرات في حوزتهما.
وقد تم وضع المشتبه فيهما، رهن تدبير الحراسة النظرية، قصد البحث معهما من طرف مصالح الشرطة القضائية في طنجة، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.
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