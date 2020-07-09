12 مليون إصابة بكورونا في العالم.. نصفها في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة رسميا في العالم 12 مليون إصابة، أكثر من نصفها في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، وفق تعداد وضعته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم إحصاء 549,451 وفاة من أصل ما لا يقل عن 12,063,425 إصابة، وخصوصا في الولايات المتحدة التي تسجل أعلى حصيلة مع بلوغها 3,055,101 إصابة من ضمنها 132,309 وفاة، والبرازيل التي أحصت 1,713,160 إصابة من ضمنها 67964 وفاة.

وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم منذ 31 ماي، وسجل ما يزيد عن 1,3 مليون إصابة جديدة في الأيام السبعة الأخيرة.