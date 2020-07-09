عبد الوهاب الدكالي يصدر ألبوما غنائيا

كشف الفنان عبد الوهاب الدكالي أنه يحضر للعودة إلى سكة الألبومات، بإصدار ألبوم يتضمن قطعا متنوعة، في المستقبل القريب.

وصرح عبد الوهاب الدكالي، في حديثه لـ”اليوم 24″، أن يحضر ألبوما من 4 قطع متنوعة منها العاطفية، والصوفية، واثنان منها أنجزت بدعم وزارة الثقافة.

وأصدر الدكالي، قبل أيام، عملا جديدا بعنوان “إن بعد العسر يسرا”، قال عنه في حديثه مع “اليوم 24” إنه مقسم إلى 3 مقاطع مختلفة، الأول يشكر من خلاله الله عز وجل، والثاني يشيد فيه بالمغاربة، وما أبانوا عنه في الجائحة، والمقطع الثالث بالملك محمد السادس.