شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 9 يوليه 2020 سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة ، 178 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 14.949 إصابة ، فيما استقر عدد الوفيات عند 242 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت والتي بلغت 11.372 حالة .

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