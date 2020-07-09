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الاحتلال يعتقل 17 فلسطينياً في الضفة الغربية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 9 يوليه 2020

اعتقلت قوات إسرائيلية، اليوم، 17 فلسطينياً بينهم طالبة جامعية خلال حملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية.

 

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، أن الاعتقالات شملت محافظات القدس ورام الله وقلقيلية والخليل.

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ووفق الوكالة، من ضمن المعتقلين أربعة أسرى محررين من مدينة جنين وبلدة ميثلون.

 

وقال نادي الأسير الفلسطيني، وهو "منظمة غير حكومية"، في تقرير حقوقي أواخر شهر يونيو الماضي، إن إسرائيل اعتقلت قرابة 900 فلسطيني منذ بداية تفشي في مارس الماضي.

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