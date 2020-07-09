الصحة العالمية: كورونا خارج السيطرة فى معظم أنحاء العالم

الخميس 9 يوليه 2020

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد، خارج السيطرة بمعظم أنحاء العالم ويزداد سوءا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.



ويقول خبراء الصحة العامة إن تبادل المعلومات أمر حيوى لمعالجة الوباء فى أفريقيا، من أجل تخطيط الاستجابة وتعبئة التمويل من الجهات المانحة، كما هو الحال، من المستحيل قياس شدة العدوى في جميع أنحاء القارة.

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وبحسب أحدث البيانات التى جمعتها رويترز، فإن أفريقيا التى يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة لديها أكثر من 493 ألف حالة مؤكدة، و11.600ألف وفاة، وبالمقارنة، فإن أمريكا اللاتينية، مع ما يقرب من نصف السكان، لديها 2.9 مليون إصابة و129900 ألف حالة وفاة، موضحة أن الأرقام الرسمية تجعل الأمر يبدو كما لو أن المرض قد تجاوز الكثير من مناطق أفريقيا، لكن الصورة الحقيقية ستكون أسوأ بالتأكيد، مع تحذير سامبا سو المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية، فى 25 مايو من "وباء صامت" محتمل لفيروس كورونا، إذا لم يتم تحديد أولويات الاختبار.

وبحلول 7 يوليو تم إجراء 4200 اختبار لكل مليون شخص فى جميع أنحاء القارة، وفقًا لتحليل رويترز لأرقام من المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، وهى هيئة أنشأها الاتحاد الأفريقى فى عام 2017، ويقارن هذا بمتوسط ​​7650 فى آسيا و 74255 فى أوروبا.