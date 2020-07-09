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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 3 ملايين والان مع التفاصيل
الخميس 9 يوليه 2020
بعد تحطيمها الرقم القياسي اليومي هذا الأسبوع بتسجيل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، تجاوز العدد الاجمالي للإصابات في الولايات المتحدة الآن حاجز الثلاث ملايين منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
وشهدت الولايات المتحدة 131 الفا و594 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19، وفقًا للإحصاء، الذي تجريه جامعة جونز هوبكنز.
وبدأت فلوريدا تشهد ضغوطا على نظامها الصحي، وكذلك أجزاء من ولاية تكساس. كلتا الولايتين المكتظتين بالسكان تشهدان طفرات في عدد الإصابات. كما تواجه كاليفورنيا وأريزونا وجورجيا تحديات خطيرة وسط انتشار مستمر لفيروس كورونا.
ويصر البيت الأبيض على أن الإمدادات الطبية كافية للأزمة ويواصل الضغط من أجل إعادة فتح الاقتصاد، ويركز في الآونة الأخيرة على إعادة فتح المدارس بشكل كامل.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا إن الزيادة في الحالات هي بسبب التوسع في الفحوصات. ففي الوقت الذي تحسنت فيه الفحوصات بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، يقول الخبراء والمسؤولون المنتخبون المحليون إن السبب وراء زيادة حالات الإصابة، هو اكتشاف إصابات جديدة.
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