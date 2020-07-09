شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في العالم تتجاوز 12 مليوناً والان مع التفاصيل

الخميس 9 يوليه 2020 أفاد إحصاء وفقا لرويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوزت 12 مليونا أمس الأربعاء فيما تزداد الأدلة على أن الفيروس، الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر، ينتشر في الجو.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات هو ثلاثة أمثال عدد حالات الإنفلونزا التي تسجل سنويا.

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