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تحذير أممي من تهريب كمامات ومعقمات مقلدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 9 يوليه 2020

حذّرت الأمم المتحدة أمس من أن جائحة أدت إلى تزايد الاتجار وتهريب الكمامات ومستحضرات التعقيم وسواها من المنتجات الطبية السيئة النوعية أو المقلّدة التي قد تشكّل خطراً على مستخدميها.

 

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ونبّه تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن مجموعات الجريمة المنظّمة استغلّت المخاوف ومشاعر القلق المرتبطة بالفيروس فتخصصت في الاتجار وتهريب هذه المواد مستفيدة من ازدياد الطلب عليها والشحّ في الكميات المتوافرة.

 

وتوقع التقرير أن يكون التركيز مستقبلاً على اللقاح المضاد للفيروس عندما يتم التوصل إليه. وقالت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي في بيان إن «الصحة والحياة مهددتان من مجرمين يستغلون أزمة كورونا للاستفادة من قلق الجمهور والطلب المتزايد على مستلزمات الحماية الشخصية والأدوية».

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