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شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا في البرازيل ورقم قياسي في المكسيك والان مع التفاصيل
الخميس 9 يوليه 2020
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 1.7 مليون أمس الأربعاء وأن وفياتها بلغت إجمالا 67964.
وأظهرت بيانات الوزارة أنه جرى رصد 44571 إصابة جديدة و1223 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وفي المكسيك، قالت وزارة الصحة إن المكسيك سجلت أمس الأربعاء رقما قياسيا جديداً في حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بعدما رصدت 6995 حالة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 275003.
كما سجلت البلاد 782 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 32796.
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