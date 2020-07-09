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لا إصابات محليّة بكورونا في الصين لليوم الثاني توالياً

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 9 يوليه 2020

قالت سلطات الصحة الصينية إن الصين سجلت تسع إصابات جديدة بفيروس في البر الرئيسي خلال يوم 8 يوليو مقارنة بسبع حالات قبلها بيوم.

 

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ووفقا للجنة الصحة العامة، فإن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

 

كما رصدت الصين ستة مرضى لم تظهر عليهم أعراض، وهو العدد ذاته الذي سجل قبلها بيوم.

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