شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات محليّة بكورونا في الصين لليوم الثاني توالياً والان مع التفاصيل

الخميس 9 يوليه 2020 قالت سلطات الصحة الصينية إن الصين سجلت تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال يوم 8 يوليو مقارنة بسبع حالات قبلها بيوم.

Advertisements ووفقا للجنة الصحة العامة، فإن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج. كما رصدت الصين ستة مرضى لم تظهر عليهم أعراض، وهو العدد ذاته الذي سجل قبلها بيوم.

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