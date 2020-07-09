شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تسجل 3 وفيات و1518 إصابة جديدة بـ "كورونا" والان مع التفاصيل

الخميس 9 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 236 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، اليوم، إنه تم تسجيل 1518 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 51 ألفاً و725 حالة. Advertisements وأضافت أن الإصابات تشمل 1068 حالة لعمانيين، و450 لغير عمانيين. وأشارت إلى أن 1016 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 33 ألفاً و21 شخصاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عُمان تسجل 3 وفيات و1518 إصابة جديدة بـ "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.