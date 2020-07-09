تحديث جديد لمتصفح فايرفوكس

الخميس 9 يوليه 2020

أعلنت شركة موزيلا الأمريكية عن إطلاق تحديث جديد للمتصفح فايرفوكس الشهير، داعية إلى تحمليه على الفور لأنه يصلح الخطأ الذي ظهر عقب تحديث المتصفح إلى الإصدار 78، كما أنه يعزز حماية المستخدم بوظيفة جديدة.



وقد ظهر هذا الخطأ لدى العديد من المستخدمين ويتمثل في اختفاء جميع محركات البحث المخزنة في المتصفح.

كما توقفت وظيفة الإكمال التلقائي لشريط العناوين ومحرك البحث في الصفحة الرئيسية.

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وأعلنت الشركة الأمريكية عن إطلاق التحديث الوسيط 78.0.1 الجديد لإصلاح هذه الأخطاء.

ولذلك يتعين على المستخدم التحقق مما إذا كان هذا الإصدار الجديد مثبتا على حاسوبه من خلال النقر فوق قائمة المساعدة/حول فايرفوكس "Help/About Firefox"، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب تنزيل الإصدار الجديد وتثبته على الفور.

وأوضحت شركة موزيلا أن الإصدار الجديد يتضمن العديد من الوظائف الجديدة، مثل تحسين وظيفة الحماية من التتبع وخيارات الضبط.

وعند محاولة إعادة تثبيت متصفح فايرفوكس مستقبلا، من أجل حل المشكلات، فسوف يظهر زر التنشيط"Refresh"، والذي يقوم بتنظيف المتصفح دون الحاجة إلى إعادة التثبيت، علاوة على أن تنشيط شاشة التوقف لن يؤدي إلى إيقاف دردشة الفيديو المشغلة في المتصفح.