صحيفة كويتية: توريد الاسمنت الإيراني إلى الكويت أحد منافذ التهُّرب من العقوبات الدولية

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الخليج 365 - الرياض- قالت إن أمواله تحول رغم العقوبات الدولية ..
نشر قبل 1 دقيقة - 3:45 مساءً, 9 يوليو 2020 م
المناطق - الرياض
قالت مصادر مطلعة كويتية إن عدم تطبيق الكويت قراراً خليجياً متخذاً ضد إغراق الأسمنت الإيراني يقوِّض الاتفاقية الجمركية الموحّدة بين دول الخليج.
وأفادت المصادر بأنه خلال عام 2016 كان الأسمنت الإيراني يستحوذ على %20 من مبيعات الأسمنت في الكويت، إلا أنه بعد وصول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب إلى سُدّة الرئاسة وتطبيقه عقوبات اقتصادية غليظة على إيران، تمدَّد إغراق الأسمنت الإيراني أكثر في السوق الكويتي، وأصبح يستحوذ على حصة 90%/ وفقا لجريدة القبس الكويتية.
وأضافت المصادر أن هذا الأمر الذي يفتح باب التكهُّنات حول ما إذا كان توريد الأسمنت الإيراني إلى الكويت يعتبر أحد منافذ التهُّرب من العقوبات الدولية وتوزيعه في الأسواق المجاورة.
وتساءلت المصادر: كيف تُحوَّل أموال الأسمنت الإيراني من الكويت إلى المورِّدين هناك؟ على الرغم من حظر دولي على تحويل الأموال إلى إيران! وأضافت: إن الإدارة العامة للجمارك أوقفت رسمياً قرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون من منتج الأسمنت المائي بكل أنواعه، بما فيه المكتّلُ غير المطحون (كلنكر) ذو المنشأ الإيراني.
وتابعت الصحيفة “بأن عدم تطبيق الكويت قرارات جرت الموافقة عليها من قبل الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج يعتبر غير منطقي، خصوصا أن القرارات تتعلّق بالاقتصاد وممارسات إغراق وإضرار بالمصانع الوطنية، ويفترض على الحكومات أن تدافع عن كياناتها الاقتصادية والصناعية أمام أي ضرر، خصوصاً إن كان خارجيا”.
وحسب الصحيفة قالت المصادر: عدم تطبيق الكويت قرارا خليجيا متخذا ضد إغراق الاسمنت الايراني الذي يدخل عبر بحر الخليج الى الكويت، ثم الى باقي اسواق دول مجلس التعاون، يعتبر تقويضاً للاتفاقية الجمركية الموحّدة بين دول مجلس التعاون.
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