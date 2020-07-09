سياسية أمريكية: قناة “الجزيرة” تخالف قوانيننا وتدعم وتروج للإرهاب

المناطق - الرياض

قالت السياسية الأمريكية المخضرمة “أليانا روس ليتينن” عضو الكونجرس الأمريكي السابق، إن شبكة (الجزيرة) القطرية تخالف قوانين الولايات المتحدة وتدعم وتقوم بالترويج للمنظمات الإرهابية.

وأضافت ليتينن -في تقرير مفصل لها أذاعته قناة (العربية الحدث) أن العائلة المالكة القطرية استغلت قناة (الجزيرة) في عمليات مشبوهة فضلا عن استغلالها لتعزيز مصالح الدوحة السياسية في أمريكا ودعم كيانات تصنفها أمريكا بأنها إرهابية.

واتهمت النائبة الأمريكية قناة (الجزيرة) بالعمل كعميل غير معلن للحكومة القطرية، في انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)، والذي يطالب العاملين لدى الحكومات الأجنبية بالإبلاغ علناً عن أنشطتهم.

ويتهم التقرير، قطر و(الجزيرة) بانتهاك قوانين الوكلاء الأجانب من خلال العمل تحت ستار منظمة إخبارية مستقلة، بالرغم من تلقيها تمويل مباشر من الحكومة واستخدام هذا التمويل لتحقيق أهداف سياسية.

وناقشت خلال تقريرها أيضا ما توصل له الكونجرس الأمريكي في الفترة التي عملت بها داخله بشأن قطر والجزيرة ولاسيما علاقاتهما الوثيقة مع القوى الإرهابية في المنطقة.