شكرا لقرائتكم خبر عن تونس ..إحباط مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، تمكن قواتها الأمنية من إحباط مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية وإيقاف العنصر الرئيسي في العملية بإحدى ولايات تونس الكبرى.

وأوضحت في بيان اليوم، ان الموقوف اقر بتبنيه الفكر المتشدد، وتخطيطه للقيام بعمليات نوعية على شاكلة "الذئاب المنفردة".

وأضاف البيان أن العنصر الموقوف تولى للغرض استقطاب عدد من العناصر الموالين لما يسمي بتنظيم "داعش الإرهابي" تم إيقاف المتورطين منهم في الإعداد للمخططات الإرهابية وتحديد الأهداف والقيام بعمليات الرصد للمقرات المستهدفة.