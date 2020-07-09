شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: الاتفاق على 75 مقعداً للحركات المسلحة في المجلس التشريعي والان نبدء بالتفاصيل

اتفقت الحكومة السودانية وقوى الحرية والتغيير وممثلي الحركات المسلحة الليلة الماضية، على تخصيص 75 من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي للحركات المسلحة التي تتفاوض مع الحكومة السودانية في جوبا مقر دولة جنوب السودان.

وطبقا لمسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الخرطوم فقد اتفق الطرفان على منح الحركات المسلحة من الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان مناوي 75 مقعداً في المجلس التشريعي الانتقالي.

ويتوقع أن يلتئم اليوم، اجتماع مهم للحركات المسلحة في جوبا للنقاش حول تفاصيل الاتفاق حول النقاط العالقة والاجتماع مع الوسيط بغرض التوصل إلى موقف نهائي حول الاتفاق.

وظل الطرفان يتفاوضان لعدة أيام وسط ضغط الشارع السوداني حول نصيب الحركات المسلحة في المجلس التشريعي وتمسكت بمنحها 35 % حتى صباح أمس لكنها قبلت بعد ذلك في نهاية اليوم بـ 75 معقداً في السلطة التشريعية الانتقالية.

يذكر أن الحركات المسلحة كان تطالب في البدء بعدد 140 مقعداً في البرلمان من حصة قوى الحرية والتغيير البالغة 201 كرسي.