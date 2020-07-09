شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية: "النائب البنغالي"المتهم بتجارة الإقامات لم يحصل على الجنسية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم بثته وكالة الأنباء الكوتية ( كونا ) ،إن المتهم البنغالي مقيم بالبلاد وفقا لقانون إقامة الأجانب وأحيل إلى النيابة العامة كمتهم بعدة قضايا.
وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله من حصول هذا المتهم على الجنسية الكويتية غير صحيح ، داعية جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فيما تنشره من أخبار.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال عما يسمى إعلاميا بقضية (النائب البنغالي المتهم بتجارة الإقامات) إنها "قضية مهمة فيها مظاهر فساد وھي الآن موجودة تحت سلطة النيابة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الكويتية: "النائب البنغالي"المتهم بتجارة الإقامات لم يحصل على الجنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.