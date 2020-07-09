شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية: "النائب البنغالي"المتهم بتجارة الإقامات لم يحصل على الجنسية والان نبدء بالتفاصيل

نفت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من حصول بنغالي متهم بتجارة الإقامات على الجنسية الكويتية.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم بثته وكالة الأنباء الكوتية ( كونا ) ،إن المتهم البنغالي مقيم بالبلاد وفقا لقانون إقامة الأجانب وأحيل إلى النيابة العامة كمتهم بعدة قضايا.

وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله من حصول هذا المتهم على الجنسية الكويتية غير صحيح ، داعية جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فيما تنشره من أخبار.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال عما يسمى إعلاميا بقضية (النائب البنغالي المتهم بتجارة الإقامات) إنها "قضية مهمة فيها مظاهر فساد وھي الآن موجودة تحت سلطة النيابة العامة".