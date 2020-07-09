شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: 6509 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا اليوم ، 6509 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 707301 وهو رابع أكبر حصيلة في العالم. وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا إن 176 شخصا توفوا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10843.

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