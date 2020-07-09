شكرا لقرائتكم خبر عن 24879 إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الاصابة 767 ألف و 296 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 487 حالة وفاة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 21129 حالة وفاة.
ويشار إلى أن الهند تعد ثالث أكثر دولة متضررة من فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.
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