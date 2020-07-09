شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وفقد 16 أخرين جراء فيضان في نيبال والان نبدء بالتفاصيل

لقي ما لا يقل عن شخصين حتفهما وفقد 16 أخرون عقب تعرض قرية صغيرة في نيبال لفيضان هائل.

وقد تسببت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار في ارتفاع منسوب نهر بهوتيكوشي، واجتياح نحو12 منزلا والحاق الضرر بالبنية التحتية للطرق في بلدية باهرابيسي بالقرب من الحدود مع الصين.

وقال نيمبهونجو شيربا، عمدة المنطقة المتضررة إن فرق الانقاذ لم تتمكن من الوصول للموقع على الرغم من حاجة أربعة أشخاص للرعاية الطبية العاجلة.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " رجال الأمن يحاولون الوصول للقرية باستخدام المروحيات".