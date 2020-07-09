الأردن يعلن انخفاض العجز التجاري في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 26.3 بالمئة



أعلنت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن اليوم الخميس انخفاض العجز التجاري في الثلث الأول من العام الحالي، ليبلغ 045.2 مليار دينار، بنسبة 3.26 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام الماضي والبالغة 775.2 مليار دينار.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة، في تقرير شهري أصدرته اليوم حول التجارة الخارجية وأوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) ، إلى انخفاض قيمة الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 5.7 بالمئة، حيث بلغت 633.1 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 765.1 مليار دينار.

وبحسب التقرير، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.3 بالمئة، أي ما مقداره 424.1 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة قيمتها 469.1 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 8.208 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، بانخفاض نسبته 5.29 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفق التقرير، انخفضت المستوردات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 19 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 678.3 مليار دينار.

وأوضح التقرير أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 4.44 بالمئة، خلال الثلث الأول من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية 9.38 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 5.5 نقطة مئوية.

وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن4.229 مليون دينار خلال شهر نيسان/ابريل الماضي، مقابل8.357 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض مقداره 9.35 بالمئة. يشار إلى أن العجز في الميزان التجاري يمثل الفرق بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات.

