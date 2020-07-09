اخبار العالم

العراق يسجل 2170 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1623 مصاباً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص ( 11809) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 649036 )"، مشيرة الى أن "مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 2170) أصابة في العراق موزعة كالتالي: 
بغداد / الرصافة   292
بغداد / الكرخ     308
مدينة الطب        38
النجف الأشرف    88
السليمانية            208 
أربيل                 57
دهوك                 29                 
كربلاء             141
كركوك              113
ديالى                86
واسط                 137            
البصرة             131
ميسان              90
بابل                   93
الديوانية              145
ذي قار               49
الأنبار                22
المثنى               100
نينوى               22
صلاح الدين       21".
واضافت، أن "حالات الشفاء بلغت 1623  حالة،  وكما يلي:
بغداد الرصافة   264  
بغداد الكرخ     146   
مدينة الطب      3     
النجف           102 
السليمانية       34         
أربيل           101 
دهوك          5                 
كربلاء        76 
كركوك       51   
ديالى          74 
واسط         131 
البصرة       100
ميسان          147 
بابل           99 
الديوانية       95   
ذي قار        150
الأنبار         7 
نينوى          15 
صلاح الدين     23".

وتابعت، أن "الوفيات  103    حالة  وكما يلي :
بغداد الرصافة     21
بغداد الكرخ        6
مدينة الطب        2
النجف            6
السليمانية        7
اربيل            4                     
كربلاء          3
كركوك         4  
واسط           4  
البصرة         12
ميسان         4
بابل           3 
الديوانية       7 
ذي قار        17  
نينوى        1 
المثنى        1 
صلاح الدين    1".

واشارت الى أن "مجموع الأصابات :  69612، ومجموع حالات الشفاء : 39502، والراقدين الكلي:      27228، والراقدين في العناية المركزة:  415، مجموع الوفيات:   2882".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 2170 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1623 مصاباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا