بغداد / الرصافة 292
بغداد / الكرخ 308
مدينة الطب 38
النجف الأشرف 88
السليمانية 208
أربيل 57
دهوك 29
كربلاء 141
كركوك 113
ديالى 86
واسط 137
البصرة 131
ميسان 90
بابل 93
الديوانية 145
ذي قار 49
الأنبار 22
المثنى 100
نينوى 22
صلاح الدين 21".
بغداد الرصافة 264
بغداد الكرخ 146
مدينة الطب 3
النجف 102
السليمانية 34
أربيل 101
دهوك 5
كربلاء 76
كركوك 51
ديالى 74
واسط 131
البصرة 100
ميسان 147
بابل 99
الديوانية 95
ذي قار 150
الأنبار 7
نينوى 15
صلاح الدين 23".
وتابعت، أن "الوفيات 103 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 21
بغداد الكرخ 6
مدينة الطب 2
النجف 6
السليمانية 7
اربيل 4
كربلاء 3
كركوك 4
واسط 4
البصرة 12
ميسان 4
بابل 3
الديوانية 7
ذي قار 17
نينوى 1
المثنى 1
صلاح الدين 1".
واشارت الى أن "مجموع الأصابات : 69612، ومجموع حالات الشفاء : 39502، والراقدين الكلي: 27228، والراقدين في العناية المركزة: 415، مجموع الوفيات: 2882".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 2170 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1623 مصاباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.