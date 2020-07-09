هل تعدّ الفيتامينات الحل السريع لمشاكل الشعر؟

ورغم هذا ينصح الخبراء بتناول بعض الانواع مثل الفيتامين E الذي يمكن أن يساعد على الحد من تساقط الشعر وتحسين دورة فروة الرأس الدموية وتعديل مستوى إفرازها للدهون، فضلاً عن وقف التشعث وعن إعادة اللمعان الطبيعي إلى الخصلات.ومن اجل الحصول عليه ينصحون بتناول الخضار الخضراء والمكسرات النيئة والزيوت النباتية والبذور. كما يرون أنه من الضروري تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين D.

ويشار إلى أن يمكن تلف الشعر وضعفه أن يرتبطا ببعض المشاكل الصحية مثل الخلل في عمل الغدة الدرقية وفقر الدم والنقص في بعض المغذيات الأساسية. ولهذا يرى الخبراء أنه من الضروري دائماً استشارة الطبيب الاختصاصي قبل تطبيق أي نوع من العلاج بالمتممات وخصوصاً في حال لم يتم التوصل إلى حل للمشكلة باستخدام طرق العناية المختلفة.