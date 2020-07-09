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السائل المعقم أم الرذاذ؟ أي مستحضر تعقيم هو الأفضل؟

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تتوافر في الأسواق أصناف عدة من سوائل ومواد التعقيم، لاسيما بعدما بات التعقيم هاجساً أساسياً مع انتشار فيروس . لكن هل تتشابه سوائل ومواد التعقيم لناحية المكونات والفاعلية، أو توجد معايير محددة لاختيار مستحضر التعقيم الأمثل؟
* يفضل عموماً استخدام السائل المعقم وليس الرذاذ أو الهلام المعقم لأن التركيبة السائلة أكثر فاعلية في القضاء على الجراثيم حسب منظمة الصحة العالمية. وفي كل الحالات، يجب أن يحتوي مستحضر التعقيم، سواء كان سائلاً أو رذاذاً أو هلاماً، على كحول بنسبة 60 أو 70 في المئة على الأقل.

* في حال استخدام هلام التعقيم، يوصى بفرك اليدين به لمدة 20 ثانية للحصول على الفاعلية المنشودة.

* بالنسبة إلى الكلور المستخدم بكثرة في المنازل بهدف التطهير والتعقيم، فإنه آمن وفعال شرط استعماله بالطريقة الصحيحة. فلا بدّ من تخفيف معدل تركيزه لمعدل 10 مرات قبل الاستعمال من خلال خلطه بالماء. فكل كوب من الكلور يجب أن يخلط مع 9 أكواب من الماء ليصبح صالحاً للاستعمال لغرض التعقيم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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