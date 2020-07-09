السائل المعقم أم الرذاذ؟ أي مستحضر تعقيم هو الأفضل؟

* يفضل عموماً استخدام السائل المعقم وليس الرذاذ أو الهلام المعقم لأن التركيبة السائلة أكثر فاعلية في القضاء على الجراثيم حسب منظمة الصحة العالمية. وفي كل الحالات، يجب أن يحتوي مستحضر التعقيم، سواء كان سائلاً أو رذاذاً أو هلاماً، على كحول بنسبة 60 أو 70 في المئة على الأقل.* في حال استخدام هلام التعقيم، يوصى بفرك اليدين به لمدة 20 ثانية للحصول على الفاعلية المنشودة.

* بالنسبة إلى الكلور المستخدم بكثرة في المنازل بهدف التطهير والتعقيم، فإنه آمن وفعال شرط استعماله بالطريقة الصحيحة. فلا بدّ من تخفيف معدل تركيزه لمعدل 10 مرات قبل الاستعمال من خلال خلطه بالماء. فكل كوب من الكلور يجب أن يخلط مع 9 أكواب من الماء ليصبح صالحاً للاستعمال لغرض التعقيم.