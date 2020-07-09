السائل المعقم أم الرذاذ؟ أي مستحضر تعقيم هو الأفضل؟

تتوافر في الأسواق أصناف عدة من سوائل ومواد التعقيم، لاسيما بعدما بات التعقيم هاجساً أساسياً مع انتشار فيروس كورونا. لكن هل تتشابه سوائل ومواد التعقيم لناحية المكونات والفاعلية، أو توجد معايير محددة لاختيار مستحضر التعقيم الأمثل؟
* في حال استخدام هلام التعقيم، يوصى بفرك اليدين به لمدة 20 ثانية للحصول على الفاعلية المنشودة.
* بالنسبة إلى الكلور المستخدم بكثرة في المنازل بهدف التطهير والتعقيم، فإنه آمن وفعال شرط استعماله بالطريقة الصحيحة. فلا بدّ من تخفيف معدل تركيزه لمعدل 10 مرات قبل الاستعمال من خلال خلطه بالماء. فكل كوب من الكلور يجب أن يخلط مع 9 أكواب من الماء ليصبح صالحاً للاستعمال لغرض التعقيم.
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