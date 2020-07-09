اعلنت الشؤون الداخلية والامن في محافظة الانبار، الخميس، عن اعتقال عدد من الاشخاص يتاجرون بالحبوب المخدرة في الرمادي. وقالت الشؤون الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم القبض على اشخاص يتاجرون بالحبوب المخدرة في منطقة حصيبة الشرقية شرق الرمادي". وتشهد بغداد والمحافظات بين فترة واخرى اعتقال اشخاص بتهمة المتاجرة بالحبوب المخدرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال عدد من الاشخاص يتاجرون بالحبوب المخدرة في الرمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.