برغم جائحة كورونا.. 170 خطاطاً يشاركون بمعرض الكتروني من قلب بغداد

وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة علي عويد العبادي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه "اطلاق معرض (حروفنا هويتنا) للخط والزخرفة العربية جاء بمشاركة 170 خطاطا من جميع محافظات العراق بواقع لوحتين لكل فنان"، مشيراً الى أن "المشاركين استخدموا فنون الخط والزخرفة العربية بكل مدارسهِا وذلك لديمومة التواصل مع الخطاطين والاطلاع على منجزهم الفني في ظل جائحة كورونا".

وأضاف العبادي أنه "تم اهداء هذا المنجز الثقافي لروح شيخ الخطاطين العراقيين الراحل (يوسف ذنون) الذي وافته المنية في الثالث من تموز لعام 2020 وكان أغلب الخطاطين المشاركين في هذا المعرض أما من تلاميذ الراحل أو تتلمذوا على المدارس الفنية للخط العربي التي قدمها الراحل في بحوثهِ".