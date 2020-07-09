طفل يداعب الشرطيّ لمواجهة حرارة الطقس... فيديو طريف ومؤثّر

نشرت الفيديو صفحة "بيوتيفول تشاينا" على تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الفيديو يرصد لحظات تثلج القلوب بين طفل ورجل شرطة صيني.

وكتبت: "في يوم شديد الحرارة كان أحد رجال الشرطة يؤدي عمله لحماية أحد المنشآت التعليمية، عندما فاجأه طفل بتصرف لطيف".



وتابعت: "كانت لحظات تثلج القلوب عندما قام الطفل الصغير بمحاولة التلطيف من الأجواء المحيطة برجل الشرطة مستخدما مروحة هواء، كان يستخدمها لمواجهة سخونة الجو"، مشيرة إلى أنه تم تصوير الفيديو في مقاطعة جيانغسو، شرقي الصين.