مقتل 8 جنود تشاديين في هجوم يشتبه أنه لداعش

أفادت مصادر أمنية ومحلية تشادية، اليوم الخميس، بمقتل 8 جنود على الأقل وإصابة آخرين، في هجوم يشتبه بأن مسلحين من "داعش" نفذوه غربي البلاد.

والهجوم الذي تم عبر تفجير لغم أرضي يشتبه في أن مسلحين زرعوه لدى مرور الآلية العسكرية، وقع في كالام بمنطقة بحيرة تشاد، حيث تقع بانتظام هجمات تشنها جماعات مسلحة تعبر من نيجيريا المجاورة.

وأسفر الانفجار الذي وقع، أمس الأربعاء، عن مقتل ثمانية أو تسعة جنود وإصابة ما بين 11 و21 آخرين بجروح، وفق المصادر نفسها التي تحدثت لوكالة فرانس برس.

في هذه الأثناء، قال مصدر أمني في نيجيريا، إن العبوة زرعها على ما يبدو تنظيم داعش "ولاية غرب أفريقيا"، الفصيل المنشق عن حركة بوكو حرام الإرهابية.

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ومن بين القتلى قائد في الدرك، وفق مصدر عسكري تشادي، تحدث عن وقوع تبادل لإطلاق النار بين الجنود والمسلحين في باكرام بنفس المنطقة.

وأوقعت هجمات "بوكو حرام" 35 ألف شخص، كما أدت إلى نزوح قرابة مليوني شخص من منازلهم.

وامتدت أعمال العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة، ما أفضى إلى تشكيل تحالف إقليمي من أربع دول لمحاربة الإهاب هناك.

وفي مارس/آذار الماضي، منيت القوات المسلحة التشادية بأفدح خسارة في يوم واحد، حين قتل 98 جنديا في قاعدتهم في بوهوما الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

وردا على ذلك الهجوم، أصدر الرئيس إدريس ديبي، تعليماته بشن عملية أُعلن في نهايتها أنه "لم يبق أي جهادي" في منطقة بحيرة تشاد، حيث أكدت نجامينا حينها مقتل ألف "إرهابي" في العملية.