القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة في كوريا الجنوبية، الخميس، إنها تبحث عن رئيس بلدية العاصمة سيؤول بعد أن أبلغت ابنته عن اختفائه.
وأوضحت شرطة العاصمة أن أفرادها يبحثون عن بارك وون-سون في منطقة سونج بوك دونج شمالي سول حيث التقطت إشارة هاتفه للمرة الأخيرة.
وأضافت الشرطة أن ابنته أبلغت عن اختفائه الساعة 5:17 مساء اليوم (0817 بتوقيت جرينتش) وقالت إن هاتفه مغلق.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء رئيس بلدية سيؤول.. والشرطة تبحث عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.