اختفاء رئيس بلدية سيؤول.. والشرطة تبحث عنه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة في كوريا الجنوبية، الخميس، إنها تبحث عن رئيس بلدية العاصمة سيؤول بعد أن أبلغت ابنته عن اختفائه.

وأوضحت شرطة العاصمة أن أفرادها يبحثون عن بارك وون-سون في منطقة سونج بوك دونج شمالي سول حيث التقطت إشارة هاتفه للمرة الأخيرة.

وأضافت الشرطة أن ابنته أبلغت عن اختفائه الساعة 5:17 مساء اليوم (0817 بتوقيت جرينتش) وقالت إن هاتفه مغلق.