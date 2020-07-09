سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9 يوليو 2020.. الجنيه يواصل الارتفاع

واصل سعر الدولار في مصر تراجعه أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، لدى البنوك وشركات الصرافة، وفق متعاملين.



وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري وأغلب البنوك سعر 15.97 للشراء و16.07 جنيه للبيع.

وصباح اليوم الخميس، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة عن تراجع معدل التضخم خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بنحو 0.1% مقارنة بشهر مايو/آيار السابق عليه ليبلغ 107.5 نقطة، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 6% مقارنة بشهر (يونيو) من العام الماضي، والذي بلغ فيه 8.9%.

التضخم في مصر

وأوضح الإحصاء، في بيانه الشهري لأسعار المستهلكين، أن أسعار الطعام والشراب تراجعت خلال الشهر الماضي بنحو 1.6 % مقارنة بالشهر السابق عليه لتسجل 101.6نقطة، في حين ارتفعت على أساس سنوي بنحو 0.4 %مقارنة بالشهر المناظر من عام 2019.

أقل سعر للدولار

سجل المصرف المتحد أقل سعر للدولار في سوق الصرف المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم عند مستوى 15.96للشراء، و16.06 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار

أظهرت شاشات التداول بمصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر عند مستوى 16.03 للشراء و16.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وواصل اليورو تراجعه في بداية تعاملات اليوم بواقع قرشين للشراء و7 قروش للبيع، ليسجل 18.01 للشراء، و18.12 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك المركزي المصري.

وانخفض الجنيه الإسترليني نحو 5 قروش مع بداية تعاملات اليوم، ليظهر على شاشات التداول في أغلب البنوك المصرية عند مستوى 20.02 للشراء، و20.14 جنيه للبيع، وفقا لشاشة التعاملات بالبنك المركزي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وانخفض سعر الريال السعودي في مستهل تعاملات اليوم بواقع قرش واحد ليستقر عند 4.17 للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفقا لشاشة التعاملات بالبنك الأهلي المصري.

واستقر الدرهم الإماراتي عند مستوى 4.33 للشراء و 4.38 جنيه للبيع، وفقا لشاشة التعاملات بالبنك الأهلي المصري.

وعن الدينار الكويتي فواصل تراجعه، ليسجل 49.50 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، مقابل 49.66 للشراء، و52.45 جنيه للبيع عند إغلاق التعاملات مساء الثلاثاء.