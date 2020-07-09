سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 9 يوليو 2020.. الجنيه يتراجع

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) خلال المتعاملات المبكرة صباح اليوم الخميس، متوسط 144 جنيها، وسط توقعات بأن يلامس سعر 145 جنيها خلال الساعات المقبلة، بحسب متعاملين.

ويتعرض الاقتصاد السوداني لخطر الانهيار في ظل نسبة تضخم تفوق 100% ومعاناة من نقص الخبز والوقود والعقاقير.

وتحتاج الحكومة إلى ما يُقدر بنحو 1.9 مليار دولار لتغطية برنامج المدفوعات النقدية للأسر الفقيرة.

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سعر اليورو والإسترليني

وحافظ سعر اليورو في سوق الصرف السودانية الموازية (السوداء) على مستواه عند 160.16 جنيه سوداني، كما سجل على شاشات بنك السودان المركزي سعر 62.01 للشراء/ و62.32 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني فارتفع خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الأربعاء، ليسجل 187.75 جنيه في السوق السوداء، و69 للشراء و69.35 للبيع في بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

بينما حافظ الريال السعودي على سعره في أغلب البنوك الرسمية عند مستوى 14.66 للشراء، و14.73 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية جاء سعره عند 38.50 جنيه سوداني.

واستقر الدرهم الإماراتي في سوق الصرف السودانية خلال مستهل تعاملات اليوم عند مستوى 14.97 للشراء و15.04 جنيه للبيع، فيما جاء سعره في السوق الموازية عند 40.40 جنيه.

وعن سعر الدينار الكويتي فسجل على شاشات بنك السودان المركزي، 177.59 للشراء و178.47 للبيع، وفي السوق الموازية جاء سعره 266 جنيها سودانيا.