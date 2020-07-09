روسيا تسجل 176 وفاة و 6509 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس تسجيلحالة 176 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 10843 حالة وفاة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا أنه تم رصد 6509 إصابات جديدة بالعدوى ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 707 آلاف.
وتماثل 8805 مريضا للشفاء في روسيا خلال آخر 24 ساعة، ليتجاوز إجمالي عدد المتعافين 481 ألفا، بنسبة 68% من إجمالي الإصابات.
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