اليونان تنقل مئات المهاجرين من ليسبوس إلى البر الرئيسي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

نقلت اليونان 784 مهاجرا من جزيرة ليسبوس إلى البر الرئيسي منذ الأول من تموز/يوليو الجاري، في مسعى لتخفيف الضغط على مخيمات اللاجئين المكتظة في الجزر الواقعة ببحر أيجة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيونية الوطنية "أيه أر تي" اليوم الخميس، نقلا عن وزارة الهجرة.

وأشار التقرير إلى أنه في حزيرن/يونيو، جرى نقل ما مجموعه 2144 شخصا يعيشون في المخيمات في جزر ليسبوس وخيوس وساموس بالفعل إلى البر الرئيسي.

وللمرة الأولى منذ عدة شهور، جرى تسجيل أقل من 15 ألف مهاجر على أنهم يعيشون في، وحول، مخيم موريا سيء السمعة في ليسبوس التي ضمت نحو 19 ألف مهاجر في نهاية أذار/مارس.

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وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للمهاجرين في مخيمات اللاجئين في جزر بحر إيجة، المعروفة بكونها مكتظة وغير نظيفة وغير صحية، انخفض بشكل كبير بسبب عمليات النقل للبر الرئيسي.

وفي حين أنه جرى تسجيل أكثر من 40 ألف مهاجر على أنهم يعيشون في الجزر، وذلك في 3 آذار/مارس الماضي، فإنه تم في 8 تموز/يوليو تسجيل أن 32177 يعيشون في مخيمات في ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس، حيث السعة الإجمالية المقررة كانت ثمانية آلاف فقط.