إيران تنفي صحة تصريحات بومبيو بشأن احتجاز سفينة تابعة لها تحمل أسلحة لليمن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي

نفت الخارجية الإيرانية اليوم الخميس صحة ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس بشأن ضبط سفينة الشهر الماضي تحمل أسلحة إيرانية للحوثيين في اليمن.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي القول إن "الكذب والاتهامات ونشر الكراهية من الثوابت الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية وخصوصا في ظل إدارة (الرئيس دونالد) ترامب الحالية".

وأضاف موسوي :"هذه المزاعم الواهية لا أساس لها من الصحة... الأمريكيون كلما أحسوا بالفشل على الساحة الدولية ومجلس الأمن في تمديد الحظر التسليحي على إيران، عمدوا إلى الكذب وإطلاق الاتهامات في محاولة لمواصلة الضغوط القصوى لتحقيق أهدافهم الخبيثة".

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وكان بومبيو قال أمس أيضا :"لا بد لمجلس الأمن أن يمدد حظر الأسلحة على إيران لمنع مزيد من الصراعات في المنطقة... لا يسع أي شخص جاد الاعتقاد بأن إيران ستستخدم الأسلحة التي تحصل عليها لأغراض سلمية".

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المستمر منذ 13 عاما على إيران في تشرين أول/أكتوبر القادم وذلك بموجب الاتفاق النووي الذي كانت أبرمته طهران مع الدول الكبرى عام 2015 .