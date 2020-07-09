الصين تدين قرار استراليا بشأن تأشيرات مواطني هونغ كونغ

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دانت الصين الخميس القرار الذي أعلنته استراليا بشأن تقديم ملاذ آمن لآلاف من مواطني هونغ كونغ المقيمين على أراضيها وتعليق اتفاق استرداد الملاحقين مع المنطقة، معتبرة أنه "تدخل كبير" في شؤونها.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في كانبيرا في بيان إن "الصين تستنكر وتعارض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها والإجراءات التي أعلنتها الحكومة الأسترالية بشأن هونغ كونغ".