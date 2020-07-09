شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتلال يعتقل 17 فلسطينياً في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 اعتقلت قوات إسرائيلية، اليوم، 17 فلسطينياً بينهم طالبة جامعية خلال حملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية.

Advertisements وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، أن الاعتقالات شملت محافظات القدس ورام الله وقلقيلية والخليل. ووفق الوكالة، من ضمن المعتقلين أربعة أسرى محررين من مدينة جنين وبلدة ميثلون. وقال نادي الأسير الفلسطيني، وهو "منظمة غير حكومية"، في تقرير حقوقي أواخر شهر يونيو الماضي، إن إسرائيل اعتقلت قرابة 900 فلسطيني منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.

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