شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في العالم تتجاوز 12 مليوناً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد إحصاء وفقا لرويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوزت 12 مليونا أمس الأربعاء فيما تزداد الأدلة على أن الفيروس، الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر، ينتشر في الجو.



وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات هو ثلاثة أمثال عدد حالات الإنفلونزا التي تسجل سنويا.

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