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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لا إصابات محليّة بكورونا في الصين لليوم الثاني توالياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت سلطات الصحة الصينية إن الصين سجلت تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال يوم 8 يوليو مقارنة بسبع حالات قبلها بيوم.
ووفقا للجنة الصحة العامة، فإن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج.
كما رصدت الصين ستة مرضى لم تظهر عليهم أعراض، وهو العدد ذاته الذي سجل قبلها بيوم.
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