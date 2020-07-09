عُمان تسجل 3 وفيات و1518 إصابة جديدة بـ "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 236 حالة.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، اليوم، إنه تم تسجيل 1518 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 51 ألفاً و725 حالة.

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وأضافت أن الإصابات تشمل 1068 حالة لعمانيين، و450 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 1016 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 33 ألفاً و21 شخصاً.