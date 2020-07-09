بالصور.. استئصال زائدة طفلة مصابة بكورونا في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي: شهد مستشفى الفرافرة المركزي بمحافظة الوادي الجديد، عملية جراحية لاستئصال زائدة دودية لطفلة مصابة بفيروس كورونا. وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، اليوم الخميس، في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، أن الجراحة نجحت وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ الطفلة من مشكلات صحية بسبب انفجار الزائدة داخل بطنها، خاصة وأن الطفلة مصابة بفيروس كورونا.

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