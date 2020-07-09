تونس تعلن عن إحباط مخطط استهدف القطاع السياحي ومقار سيادية

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (بي بي سي):

قالت وزارة الداخلية التونسية إنها أحبطت مخططا لاستهداف القطاع السياحي ومقارّ سيادية، موضحة أنّ الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب قد أوقفت المتّهم الرئيسي.

وأضاف بيان للوزارة أنّ عملية استباقية كشفت شبكة واسعة تتبنى فكر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، ضبط عدد من أعضائها وهم يرصدون الانتشار الأمني في عدد من الأهداف المحتملة.