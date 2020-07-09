مواعيد صرف مرتبات موظفي الحكومة في يوليو وأغسطس وسبتمبر (إنفوجرافيك)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
أعلنت وزارة المالية، تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020.
وأرجعت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، تقديم مواعيد صرف المرتبات إلى مناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2020-2021، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وقسمت المالية صرف المرتبات للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 3 أيام من كل شهر، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وتقرر بدء الصرف في اليوم الأول من الأيام التي تم تحديدها لصرف المرتبات في الشهور الثلاثة للعاملين في 35 وزارة وهيئة، ثم بدء الصرف في اليوم الثاني للعاملين في 21 وزارة وهيئة، ثم بدء الصرف في اليوم الثالث للعاملين في 9 وزارات وهيئات.
ويوضح الخليج 365 في الإنفوجرافيك التالي مواعيد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر بحسب ما أعلنت وزارة المالية.
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