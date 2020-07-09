ادعى قدرته على اكتشاف الآثار وخطف صديقه.. الأمن يكشف تفاصيل مقتل صاحب شركة بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة تغيب صاحب شركة توريدات والعثور على جثته، إ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "صاحب شركة مقاولات، عامليّن، عاطل "له معلومات جنائية"، تم ضبطهم عدا الأخير.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من (صاحب مكتب استيراد وتصدير - مقيم بالجيزة) بتغيب صديقه (صاحب شركة للتجارة والتوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية)، وبحوزته سيارة ملكه، وأضاف بقيام صديقه المتغيب بتسليمه 5 إيصالات أمانة بقيمة ( 5 مليون و200 ألف جنيه) مستحقة على أحد الأشخاص (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) قيمة معاملات تجارية فيما بينهما، والتوجه لمقابلة الأخير بالشركة ملكه الكائنة بدائرة القسم لاستلام المبلغ المالي قيمة المديونية المستحقة له، وإقرار المتغيب له بالتواصل معه تليفونياً عقب استلام المبلغ المالي للحضور لتسليم إيصالات الأمانة المشار إليها، إلا أنه فوجئ بغلق هاتف المتغيب وعدم عودته.

وأثناء السير في إجراءات التحريات تبلغ لوحدة مباحث القسم من الأهالي بالعثور على جثة لأحد الأشخاص " تتطابق أوصافها مع أوصاف المتغيب" داخل سيارة بجوار سور مستشفى التأمين الصحي الكائنة شارع الطيران بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص عُثر على جثة المتغيب مسجاة على المقعد الخلفي للسيارة ملكه المشار إليها وبها إصابات عبارة عن "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، وآثار سائل الحبر بإصبع إبهام يده اليمنى، وعُثر بداخل السيارة على متعلقاته الشخصية وتبين اختفاء هاتفه المحمول.

أسفرت جهود فرق البحث الجنائي أن مرتكبي الواقعة (صاحب شركة مقاولات- مقيم بدائرة القسم، عامليّن- عاطل "له معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة المنيا).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبط المتهمين عدا الأخير "العاطل"، وبمواجهتهم اعترف الأول بسابقة ارتباطه بالمجني عليه بعلاقة صداقة وادعائه بقدرته على اكتشاف تواجد الآثار داخل الأراضي والعقارات السكنية، وقيامه بإيهام المجني عليه بحيازة أحد معارفه لقطعة أرض كائنة بمحافظة أسيوط ورغبتهما في التنقيب عن الآثار بها.

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وفي سبيل ذلك تحصل من المجني عليه على مبلغ مالي قدره مليون جنيه مقابل إتمام عملية التنقيب وقيامه بالتوقيع على 10 إيصالات أمانة بمبلغ (5 مليون و200 ألف جنيه) نظير ذلك، وأقر بأنه نظراً لمطالبة المجني عليه بالمبلغ المالي المشار إليه فخطط لخطفه واكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة لمساومته على المبلغ المالي المستحق عليه، فاستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه.

وقام المتهم الهارب بالاستعانة بآخران"غير معلومان لديه" ، وتمكنوا من استدراج المجني عليه بدعوى تسليمه المبلغ المالي قيمة المديونية المستحقة له، واستلام إيصالات الأمانة المشار إليها، وعقب وصوله قاموا باصطحابه كرهاً عنه داخل سيارة "مستأجرة" لشقة كائنة بدائرة القسم "مستأجرة بمعرفة المتهم الهارب"، وتعديا عليه بالضرب بالأيدي واجباره على التوقيع على (20) إيصال أمانة بقيمة 10 مليون جنيه والاستيلاء على هاتفه المحمول، إلا أنهم فوجئوا بشعوره بحالة إعياء شديد فقاموا باصطحابه داخل السيارة ملكه والتخلي عنه بمحل العثور.

وأضاف بأن الهاتف المحمول المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب، وبمواجهة باقي المتهمين أيدا بما جاء بأقوال الأول، وتم بإرشادهم ضبط (20 ) إيصال أمانة بقيمة (10) مليون جنيه مذيلين ببصمة وتوقيع المجني عليه ، وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.