"221 حالة".. أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا في إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 12 ألفا و305 حالات، بعد تسجيل 221 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه هي أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد.

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وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 250 ألفا، بعد تسجيل 2079 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 3324 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 221 ألفا.

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في الإصابات مؤخرا.