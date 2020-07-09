الألف بـ 300.. رحلة سقوط مُزور العملات الوطنية والأجنبية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

سقط في قبضة ضباط الأموال العامة، عاطل بالجيزة تخصص في تقليدالعملات وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه باجمالي 300 جنيه صحيح لكل ألف مزورة وألفي جنيه لكل ألف دولار مزورة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام حاصل على دبلوم – له معلومات جنائية –مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام ؛ بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية من فئات مختلفة متخذاً من محل إقامته وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي باستخدام أجهزة حاسب آلي وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائه بعدد من المحافظات وتحقيق استفادة مادية مقابل حصوله على مبالغ مالية صحيحة من عملائه بواقع مبلغ ثلاثمائة جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مصري مقلدة وألفي جنيه صحيحة لكل ألف دولار أمريكى مُقلد، وتزوير المحررات الرسمية وترويجها لراغبي الحصول عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بمحل إقامته ، وبتفتيش مسكنه عثر على (495 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة دولارأمريكي بقيمة مبلغ 49500دولار أمريكي- 81 ورقة مالية مقلدة من فئة المائتي جنيه مصري بقيمة مبلغ 16200 جنية مصري- 188 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنية مصرى بقيمة مبلغ 18800 جنية - 55 ورقة مالية مقلدة من فئة العشرون جنية مصرى بقيمة مبلغ 2750 جنية).

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كما تم ضبط (120 فرخ ورق تصوير مطبوع لوجهي العملة الوطنية فئة المائتي جنيه بقيمة "96000 جنيه مقلدة ومعدة للتقطيع" - 110 فرخ ورق تصوير مطبوعصور لوجهي العملة الوطنية فئة المائة جنية بقيمة "44000 جنيه مصري - مقلدة ومعدة للتقطيع"–عدد من نماذج والشهادات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية فحص طبي"خالية البيانات" ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد - جهاز حاسب آلي بمشتملاته - الأدوات المستخدمة فى عمليات تقليد العملات وتزوير المحررات).

وبفحص جهاز الحاسب الآلي"المضبوط" تبين أنه محمل بصور لوجهي العملات الورقية المقلدة والعديد من العلامات المائية لتلك الفئات وكذا المحررات المزورة المضبوطة، وبمواجهتهأقر بنشاطه الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية وتزوير المحررات الرسمية وذلك بقصد تحقيق الاستفادة المادية واتخاذه من الأسواق المحلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي في عمليات الترويج على عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.